Kocaelispor'dan kaleye takviye

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonuna tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında, futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.