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Kocaelispor'dan kaleye takviye

Kocaelispor'dan kaleye takviye

16:5018/06/2025, Çarşamba
AA
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32 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda 46 maçta Partizan forması giydi.
32 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda 46 maçta Partizan forması giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic'in transferi için kulübü Partizan'la anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonuna tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında, futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.




#Kocaelispor
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