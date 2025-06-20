Kocaelispor'un kamp programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları, gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Salı günü başlayacak. Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacak ekip, 22 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
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