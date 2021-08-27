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Konferans Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 8 grubun yer aldığı organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Maçlar 16 Eylül’de başlayacak ve final 25 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da oynanacak.

Haber Merkezi AA
Konferans Liginde gruplar belli oldu
Kura çekimini eski milli futbolcu Nihat Kahveci yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvasının grupları, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kurayla belli oldu.

Eski futbolcular Lorik Cana ile Nihat Kahveci tarafından gerçekleştirilen ve Türk temsilcisinin yer almadığı kura sonrası gruplar şöyle oluştu:

  • A Grubu: LASK (Avusturya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Alashkert (Ermenistan), HJK Helsinki (Finlandiya)
  • B Grubu: Gent (Belçika), Partizan (Sırbistan), Flora (Estonya), Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • C Grubu: Roma (İtalya), Zorya (Ukrayna), CSKA Sofya (Bulgaristan), Bodo/Glimt (Norveç)
  • D Grubu: AZ Alkmaar (Hollanda), Cluj (Romanya), Jablonec (Çekya), Randers (Danimarka)
  • E Grubu: Slavia Prag (Çekya), Feyenoord (Hollanda), Union Berlin (Almanya), Maccabi Haifa (İsrail)
  • F Grubu: Kopenhag (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Slovan Bratislava (Slovakya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
  • G Grubu: Tottenham (İngiltere), Rennes (Fransa), Vitesse (Hollanda), Mura (Slovenya)
  • H Grubu: Basel (İsviçre), Karabağ (Azerbaycan), Kairat (Kazakistan), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Turnuva formatı

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek.

Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

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