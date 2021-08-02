Konferans ligindeki takımlarımızın rakipleri belli oldu Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Sivasspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum'u elerse, play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor ise Molde'yi elemesi halinde İtalya'nın güçlü ekibi Roma ile mücadele edecek.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 15:18 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 16:10 Yeni Şafak