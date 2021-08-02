Spor Konferans ligindeki takımlarımızın rakipleri belli oldu
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Konferans ligindeki takımlarımızın rakipleri belli oldu

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Sivasspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum'u elerse, play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor ise Molde'yi elemesi halinde İtalya'nın güçlü ekibi Roma ile mücadele edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konferans ligindeki takımlarımızın rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi

Ülkemizi Trabzonspor ve Sivasspor'un temsil ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Sivasspor, 3. Ön eleme Turu'nda Dinamo Batumi'yi elemesi halinde play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesinin galibiyle oynayacak. 3. Ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor ise, Molde'yi elemesi halinde play-off turunda AS Roma'nın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans ligi play-off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

  • UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor'un rakibi Roma oldu.
Trabzonspor'un rakibi Roma oldu.

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