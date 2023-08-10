Konferans'ta Türk gecesi

UEFA Konferans Ligi
Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor karşısında avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.
Yeni transferler Becao, Umut Nayir, Bartuğ, Mert Müldür ve Zajc, teknik direktör İsmail Kartal görev verirse ilk kez oynayacak.
Tedavileri süren Emre Mor, Mert Hakan ve Serdar Azizin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Arao, Gustavo ve Nazım da UEFA listesinde yer almıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Hasic, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Masuaku kadroda yer almadı.
Yeni transfer Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.
Lacivert-beyazlı temsilcimiz sezon öncesi kadrosuna kattığı Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek