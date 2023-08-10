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Spor

Konferans'ta Türk gecesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, Adana Demirspor evinde Hırvat temsilcisi Osijek, Fenerbahçe ise Kadıköy'de Slovenya takımlarından Maribor ile 3. Eleme Turu ilk karşılaşmalarına çıkacak.

10:02 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor karşısında avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.


Yeni transferler Becao, Umut Nayir, Bartuğ, Mert Müldür ve Zajc, teknik direktör İsmail Kartal görev verirse ilk kez oynayacak.


Tedavileri süren Emre Mor, Mert Hakan ve Serdar Azizin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Arao, Gustavo ve Nazım da UEFA listesinde yer almıyor.


Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe:
Altay, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
Maribor:
AzbeJug, Urata, Watson, Milec, Uskokovic, Repas, Brnic, Jakupovic, Kolar, Lausic, Lorber

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.


Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Hasic, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Masuaku kadroda yer almadı.


Yeni transfer Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.


Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
: Mert Gunok, Rosier, Amartey, Colley. Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Neftçi Bakü
: Ivan Brkıc, Tamas, Buludov, Matias, Saief, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Ataa Jaber, Azer Aliev, Lebon

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.


Lacivert-beyazlı temsilcimiz sezon öncesi kadrosuna kattığı Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek


Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor:
Karacic, Semih, Manev, Svensson, Rodrigues, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Cherif
Osijek:
Malenica, Mkrtchyan, Evangelov, Drambayeu, Nejasmic, Jugovic, Caktas, Grzan, Brlek, Pusic, Mierez

#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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