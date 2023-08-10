Konferans'ta Türk gecesi

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor karşısında avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.

Yeni transferler Becao, Umut Nayir, Bartuğ, Mert Müldür ve Zajc, teknik direktör İsmail Kartal görev verirse ilk kez oynayacak.

Tedavileri süren Emre Mor, Mert Hakan ve Serdar Azizin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Arao, Gustavo ve Nazım da UEFA listesinde yer almıyor.