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Konyaspor Avrupa'yı garantiledi

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor Hatayspor'u sahasında konuk etti. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Konferans Lig'ine katılmayı garantiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor Avrupayı garantiledi
Konyaspor-Hatayspor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 19.00 periyodunda yer alan maçında Konyaspor ve Hatayspor Konya'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle Konyaspor 1-0 öne geçerken Hatayspor 16. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi ile skoru 1-1'e getirdi. 73. dakikada Konrad Michalak Konyaspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydederken maçın sonucunu 88. dakikada Ahmed Hassan belirledi ve yeşil-beyazlı ekip sahasında 3-1 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 67 puana yükselirken Hatayspor ise 50 puanda kaldı.

Konyaspor Avrupa'yı garantiledi

Konyaspor galip gelirken Başakşehir ise GZT Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından bitime bir hafta kala iki takım arasındaki puan farkı 5'e yükseldi ve Konyaspor ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele etmeyi de garantilemiş oldu.

Konyaspor'un ikincilik şansı

Konyaspor matematiksel olarak ikincilik şansını son maça taşıdı. Ancak yeşil-beyazlılar işini mucizelere bıraktı. Son haftaya girilirken ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Konyaspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajda ise iki takım eşit durumda.

Son hafta Fenerbahçe kaybeder, Konyaspor kazanırsa lig ikincisini genel averaj belirleyecek. Şu anda Fenerbahçe'nin +30, Konyaspor'un ise +21 averajı bulunuyor. Konyaspor'un ikinci olması için son hafta hem puan farkını hem de 9 averajlık farkı kapatması gerekiyor.

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