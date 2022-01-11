Konyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti. Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.

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TFF'ye erteleme başvurusu yapıldı

İttifak Holding Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ettiği öğrenildi.

SPOR Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay

SPOR Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti