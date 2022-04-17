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Spor Konyaspor evinde rahat kazandı
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Konyaspor evinde rahat kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar lider Trabzonspor ile puan farkını 12'ye indirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor evinde rahat kazandı
Konyaspor-Gaziantep FK

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 13.30 periyodunda oynanan tek maçında 58 puanlı Konyaspor sahasında 41 puanı bulunun Gazinatep FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Konyaspor'un gollerini 32. dakikada Endri Cekici, 43. dakikada Ahmed Hassan, 56. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+4. dakikada Konrad Michalak kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 87. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Gaziantep ekibinde Doğan Erdoğan 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada on kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 61'e yükseltti. Gaziantep FK 41 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar lider Trabzonspor ile puan farkını 12'ye indirdi.

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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