Konyaspor evinde rahat kazandı Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar lider Trabzonspor ile puan farkını 12'ye indirdi.

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