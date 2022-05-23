Konyaspor ilk transferini yaptı

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, kadrosuna takviye yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi.
Konyaspor'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği oyuncu, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.