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Konyaspor ilk transferini yaptı

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, bonservisi elinde olan Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor ilk transferini yaptı
Bruno Paz yeni takımının formasıyla poz verdi.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, kadrosuna takviye yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi.

Konyaspor'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği oyuncu, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.


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İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor)'in paylaştığı bir gönderi

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