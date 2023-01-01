Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi başladı

Konyaspor yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun'' dedi.