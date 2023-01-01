Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi başladı

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Aleksandar Stanojevic ile imzalar atıldı.
İlhan Palut'la yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı. Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı. Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti. Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak." ifadeleri yer aldı.
Antrenörlük kariyerine Sırbistan takımlarından FK Srem'de başlayan Aleksandar Stanojevic, sonrasında Partizan ve Sırbistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.
2010'da Partizan'ın başına geçen Stanojevic, sonrasında DL Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah ve BJ Renhe takımlarında çalıştı.
49 yaşındaki çalıştırıcı son olarak daha önce de görev yaptığı Partizan'ı çalıştırmış ve geçtiğimiz yılın mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.
Sırp teknik adam, 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.