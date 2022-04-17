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Konyaspor'dan Erkan Engin tepkisi

Konyaspor Kulübü, Gaziantep FK maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi koltuğuna Erkan Engin'in atanmasına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspordan Erkan Engin tepkisi
Hakem Erkan Engin

Süper Lig'de Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

Ev sahibi ekip yapılan bu atamaya tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan hakem duyurusunda ağzı fermuarlı emoji kullanılması dikkati çekti.

Konyaspor Kulübü'nü isyan ettirmişti

Erkan Engin, geçen hafta Konyaspor'un deplasmanda Rizespor'a mağlup olduğu maçın da VAR hakemiydi.

Rizespor karşılaşması sonrası Konyaspor Kulübü'nden yapılan sert açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu istifaya davet edilmiş ve maçtaki kötü yönetimleri sebebiyle orta hakem Ali Şansalan ile VAR'daki Erkan Engin'in düdüklerinin asılması talep edilmişti.

  • Öte yandan Erkan Engin, dün oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında da VAR koltuğundaydı.

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