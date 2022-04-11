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Konyaspor'dan istifa çağrısı

Konyaspor Kulübü, Rizespor maçına ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin’in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Konyaspordan istifa çağrısı
Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetmişti.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile maçta görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hal almıştır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimizin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonu'nda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir. Konyaspor olarak, yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz."

Açıklamada ayrıca Konyaspor camiası olarak sonuna kadar olayın takipçisi olunacağı ve asla geri adım atılmayacağı bildirildi.

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