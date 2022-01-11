Konyaspor'dan vefat eden Ahmet Çalık için takdir gören hamle

Konyaspor Kulübü, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın formasını emekliye ayırmaya hazırlanıyor.
6 numaralı formayı kulüp müzesine asacak olan yeşil beyazlılar, futbolcunun ailesiyle de yakından ilgileniyor.
Ahmet Çalık'ın sözleşmesi gereği sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin de ailesine teslim edileceği aktarıldı.
Ahmet Çalık kimdir?
- 26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği Altyapısı'nda başlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu. 8 defa da A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki genç stoper, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.