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Konyaspor'dan vefat eden Ahmet Çalık için takdir gören hamle

Konyaspor Kulübü, bugün sabah saatlerinde trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için dikkat çekici bir hamle yaptı. Yeşil beyazlı kulübün milli futbolcunun 6 numaralı formasını emekliye ayıracağı belirtilirken futbolcunun sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin ailesine verileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspordan vefat eden Ahmet Çalık için takdir gören hamle
Ahmet Çalık, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Konyaspor'a transfer olmuş ve 6 numaralı formayı giymişti.

Konyaspor Kulübü, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın formasını emekliye ayırmaya hazırlanıyor.

6 numaralı formayı kulüp müzesine asacak olan yeşil beyazlılar, futbolcunun ailesiyle de yakından ilgileniyor.

Ahmet Çalık'ın sözleşmesi gereği sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin de ailesine teslim edileceği aktarıldı.

Ahmet Çalık kimdir?

  • 26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği Altyapısı'nda başlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu. 8 defa da A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki genç stoper, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
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Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Konyasporlu 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Milli futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.


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​Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

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