Spor Konyasporun rakibin Vaduzdan şaşırtan idman
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Konyaspor'un rakibin Vaduz'dan şaşırtan idman

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Lihtenştayn’ın Vaduz takımı, kamp yaptığı otelden çıkıp Konya sokaklarında antrenman yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Konyasporun rakibin Vaduzdan şaşırtan idman
Bahçe duvarını kullanarak ısınma hareketleri yaptılar.

Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de Konyaspor ile rövanş maçına çıkacak olan Vaduz takımı, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı.

Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü.

Futbolcuları mahalle aralarında antrenman yaparken gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Konyalılar idmanı ilgiyle takip etti.
DHA
Konyalılar idmanı ilgiyle takip etti.

"Çok iyi hazırlandık"

Vaduz’un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, “Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre’de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz” dedi.

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