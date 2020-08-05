Kopenhag-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Kopenhag'a konuk oluyor. Temsilcimiz ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazanarak skor avantajı elde etmişti.
İlk 11'ler belli oldu
Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
Kopenhag'ın ilk 11'i: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind.
Kopenhag-Başakşehir maçından dakikalar;
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanacan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması Türkiye saati ile 19.55'te başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Zor bir maç olacak
- İstanbul Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Demba Ba ise yaptığı açıklamada, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak. Ayrıca seyircisiz ortam futbol için en ideal ortam değil bunun da farkındayız" şeklinde konuştu.
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