Sivasspor, Danimarka'da dağıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, Danimarka'da Kopenhag ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, deplasmanda rakibine 5-0 yenildi ve gruplara kalamadı.
Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Jens Stage, 39. dakikada Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada Rasmus kaydetti. Bu sonucun ardından Kopenhag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 8. dakikada Sivasspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Kayode’nin kafa vuruşuyla kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Grabara uzaklaştırdı. Ardından gelişen pozisyonda ceza sahası dışında bulunan Hakan Arslan’ın gelişine vuruşunda, top kalecide kaldı.
- 20. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta Daramy ceza sahası dışında Diks’i topla buluşturdu. Diks’in topla buluştuktan sonra attığı sert şut, yan direkten döndü.
- 24. dakikada Kopenhag’ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
- 39. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag takımının 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 48. dakikada sol kanattan Pep Biel’in kullandığı köşe vuruşunda Diks kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
- 57. dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0
- 62. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage’ye çıkarttı. Stage’de bekletmeden Pep Biel’i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0
- 72. dakikada Sivasspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr’ın yerden şutu yandan auta gitti.
- 76. dakikada Kopenhag atağında ceza sahasına sokulan Jojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kaleye gönderdi. 5-0
- Mücadeleyi Kopenhag 5-0 kazandı.