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Körfezli güreşçi Ali Rıza Şeker'den bronz madalya

Körfezli güreşçi Ali Rıza Şeker'den bronz madalya

14:0426/03/2025, Çarşamba
IHA
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Ali Rıza Şeker madalya ve başarı belgesiyle poz verdi.
Ali Rıza Şeker madalya ve başarı belgesiyle poz verdi.

Kocaeli’de düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği’ne katılan Körfez Gençlerbirliği SK sporcusu Ali Rıza Şeker, 3'üncü oldu.

21-25 Mart tarihlerinde Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği’nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarılı genç sporcusu Ali Rıza Şeker, 85 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.


Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada, "21/25 Mart tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği organizasyonunda kulübümüzü ve ilçemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün gelecek vaad eden başarılı sporcusu Ali Rıza Şeker, 85 kilogramda zorlu ve iddialı rakipleri arasında üçüncü olarak bronz madalya almıştır. Kulübümüzü ve ilçemizi gururlandıran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denilerek tebrik mesajı yayınlandı.





#Kocaeli
#Ali Rıza Şeker
#Körfez Gençlerbirliği SK

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