Körfezli güreşçi Ali Rıza Şeker'den bronz madalya

Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada, "21/25 Mart tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği organizasyonunda kulübümüzü ve ilçemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün gelecek vaad eden başarılı sporcusu Ali Rıza Şeker, 85 kilogramda zorlu ve iddialı rakipleri arasında üçüncü olarak bronz madalya almıştır. Kulübümüzü ve ilçemizi gururlandıran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denilerek tebrik mesajı yayınlandı.