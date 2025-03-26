Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Şampiyonluk hedefindeki milli takım kampında 32 sporcu yer alıyor. Teknik direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'nın 7-13 Nisan tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirileceğini söyledi.





Aynı zamanda 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yaptığını hatırlatan Kahraman, "7-12 Mart tarihleri arasında Arnavutluk'ta 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası gerçekleştirildi. Orada 3 altın, 3 bronz madalya alarak takım halinde 2. kez Avrupa şampiyonu olduk. Oradan Kastamonu'ya motivasyonu yüksek bir şekilde geldik. Yeni Boks Federasyonu Başkanımız Taha Akgün'ün ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda böyle bir başarı elde etmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.





Yeni hedeflerinin büyüklerde aynı başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:





"Şimdi de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 7 Nisan'a kadar Kastamonu'da olacağız. Büyüklerde de daha önce şampiyon olduk. İyi hazırlanıyoruz. Takımda çok başarılı isimlerimiz var. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Beklentilerimiz çok." diye konuştu.





"Bizden beklentiler büyük ama bizim hedeflerimiz daha da büyük"



