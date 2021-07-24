Şölen başladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Japonya Ulusal Stadı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılışını Japonya İmparatoru Naruhito yaparken, Kovid-19 gölgesinde yapılan tören renkli gösterilere sahne oldu.

Doping skandalı sebebiyle oyunlara katılmasına izin verilmeyen Rus sporcular, ülkelerinin bayrağıyla geçit töreninde yer alamazken, dünya genelinde 82 milyon yerinden edilmiş insanı temsilen Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı da olimpiyat bayrağı arkasında törende yer aldı. Olimpiyat bayrağının göndere çekildiği törende ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Fuji dağının eteğindeki olimpiyat meşalesini yaktı. 8 Ağustos’a kadar sürecek oyunlarda 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu madalya için mücadele edecek.

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Oyunlarda 58’i erkek ve 50’si kadın olmak üzere toplam 108 sporcuyla mücadele eden Türkiye’nin bayrağını genç milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, açılış seremonisinde millileri yalnız bırakmadı.

SPOR Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi