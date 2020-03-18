Koronavirüsün UEFA’ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle UEFA, ‘Acil’ koduyla 55 üye ülke federasyonuyla dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirerek alınacak önlemleri açıklamıştı. UEFA, alınan önlemler kapsamında 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 1 yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmesini planladı. Bunun yanı sarı UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları da ertelendi.

30 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’nin de 27 Haziran’da oynanması planlanıyor. UEFA’nın aldığı bu kararın yanı sıra, bu yaz oynanması planlanan Copa America da, CONMEBOL tarafından 1 yıl ertelendi ve bu turnuvanın da 2021 yılında oynanmasına karar verildi. 12 farklı ülkede yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlanılan Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesinin maliyeti de ortaya çıkıyor. Sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarından doğacak gelirleri kaybedecek olan UEFA, 1.9 milyar euroya yakın bir miktarda kayıp yaşayacak.

FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın FIFA Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.Avrupa futboluna koronavirüs darbesi: Dev organizasyonlar ertelendiFIFA Başkanı ayrıca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarının konseyde tasdik edilmesini isteyeceğini kaydetti. 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.



Bilet satış kaybı 600 milyon euro

EURO 2020, 12 Haziran’da Türkiye ile İtalya’nın Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmesi planlanan maçla başlayacaktı. Bu maçın ardından Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte’de toplam 36 grup maçı oynanıp, diğer turlara geçilecekti. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 12 farklı şehirde toplamda 51 mücadele oynanacaktı. 30 euro ile 945 euro arasında değişen fiyatlarla satılacak olan biletlerden UEFA’nın çok büyük bir kaybı oldu. En ucuz biletler Bakü’de oynanacak olan karşılaşmalarda satılırken, Azerbaycan’daki maçların bilet fiyatları 30-75 ve 125 euro olarak belirlendi. Ancak diğer şehirlerdeki fiyatlar daha yüksek hesaplandı. İtalya-Türkiye mücadelesinde 75-145 ve 225 euro olarak hesaplanan biletler, Kopenhag’ta ise ortalama 300 eurodan alıcı buldu.

Avrupa futboluna koronavirüs darbesi: Dev organizasyonlar ertelendi UEFA, bugün 55 katılımcı ülke ile acil koduyla toplandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek turnuvaların son durumu tartışıldı ve önemli kararlar alındı.Telekonferans ile yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiği duyuruldu. Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını da koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya alındığı bildirildi.