Kourbelis: Tarihe geçmek istiyorum

Kariyeri ve Trabzonspor’a transferini değerlendiren Kourbelis, bordo mavili takıma transferinden önemli yeri olan Bakasetas ile olan arkadaşlığını ve hayalini anlattı.





Kourbelis'in açıklamaları şöyle:





'Takımımı yukarıya taşırım'

“Her zaman takımı için oynayan, asla vazgeçmeyen bir oyuncuyum. Sahada arzusu, tutkusu ve bitmek bilmeyen hırsı olan bir futbolcu izleyeceksiniz. Topla sakinim, oyunu anlarım, iyi okurum, takımım için en iyisini verip takımımı yukarıya taşırım”





'Heyecan verici başlangıç'

“Panathinaikos’a transferim çok özel bir durumdu. Çünkü 1’inci Lig’den Yunanistan’ın en büyük takımlarından birine transfer oluyorsunuz. Bu benim seviyemi değiştirdi. Ayrıca milli takım maçlarım da önemli. Ve nihayet Trabzonspor’a transferim, bu başlangıç heyecan verici gerçekten”





'Karar vermem çok kolay oldu'

"Fazla takım değiştiren birisi değilim. Böyle bir planlamam varken Trabzonspor transferi ortaya çıktı. Çok hızlı gerçekleşti. Bunda iki önemli faktör var. Biri, Trabzonspor beni çok istedi. İkincisi ise burada oynayan iki arkadaşım. Karar vermem çok kolay oldu”





'En doğru yerdeyim'

“Benim için en iyisi bu karardı. Yunanistan’ı terk etmek hiç kolay değildi. Ailem, arkadaşlarım, herkes orada. Ama yeni kariyerim için olabilecek en iyi, en doğru yerdeyim”





'Baka ve Siopis'i kutlamalarda izlemek keyifliydi'

“Bakasetas benim en iyi arkadaşım, kardeşim, 16 yaşından beri çok şey paylaştık. Onunla büyük ve hedefleri olan bir kulüpte onunla forma giyiyorum. Kutlamaları o dönemde izlemiştim. Çünkü arkadaşlarım Bakasetas ve Siopis’in şampiyonluk kutlamalarıydı ve onları izlemek çok keyifliydi. Onlar adına çok mutlu olmuştum. Ben de burada elimden gelenin en fazlasını verip aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Umarım ben de o kutlamaları yaparım, buna yürekten inanıyorum”





'Bjelica'nın fikirlerini beğeniyorum'

“Ondan kısa sürede çok şey öğrendim. Stilini ve oyun tarzını %100 anlamaya çalışıyorum. Fikirlerini beğeniyorum, baskı yapmayı, topla oynamayı seven bir teknik adam ve bu da benim çok hoşuma gidiyor”









'Tarihe geçmek istiyorum'

“Her oyuncu oynamak ister. Bu oyunu çok seviyoruz, çok sıkı çalışıyoruz, bunun için yaşıyoruz. Ama tabi ki her isteyen oynayamaz, iyi olan, iyi çalışan oynar. Ben rekabeti çok seven biriyim. Türkiye’de oynayan Yunanlılar iyi geçmiş bıraktılar, iyi izler bıraktılar. Ben de buna devam ettirmek, tarihe geçmek ve iyi anılmak istiyorum”





'Stilimi Busquets'e benzetiyorum'

“İlk sırada kesinlikle Sergio Busquets. Küçükken Barcelona’yı desteklerdim. Busquets, Iniasta, Xavi’yi çok severdim. Modric’i de çok beğeniyorum ama ilk sırada Busquets, oyun stilimi ona benzetiyorum"









'En büyük hedefim şampiyonluk'

“Bulunduğum takımların mücadele içinde olmasını çok seviyorum. Trabzonspor da böyle bir kulüp zaten, bu takım yıllardır hep mücadelenin içinde yer almasından çok memnunum. Maçları kazanıp şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorum. Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim”



















