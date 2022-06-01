Kouyate için karar Avcı’da

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transfer çalışmalarını erkenden bitirmek isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdürüyor. Hem kendi listesindeki oyuncularla ilgilenen hem de menajerler tarafından önerilen isimleri teknik direktör Abdullah Avcı’ya danışan yönetim, kamp dönemine eksiksiz girmek istiyor.

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate’nin bordo-mavililere önerildiği öğrenildi. 32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Bordo mavililer, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kouyate ile ilgilenmişti.

Stoperde de oynayabilen başarılı oyuncu toplam 31 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncuyu cazip kılan şey ise, hem stoper hem de ön liberoda oynayabilmesi.

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Boateng ciddiye bindi

Alman basını ise Trabzonspor’un Jerome Boateng ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Bordo-mavililer, ünlü Alman stoper için uzun süredir temas halinde. 10 yıl Bayern Münih’te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon’a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023’te bitecek. Boateng, geçen sezon 22’si ilk 11’de olmak üzere 27 maçta Lyon forması forma giydi, 2 de asist yaptı. 4 milyon Euro maaşı olan Boateng’e, bu paranın yarısının Trabzonspor tarafından ödeneceği ifade edildi.

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