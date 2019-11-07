Krasnodar-Trabzonspor: 3-1

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2 golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı.

Bordo-mavililer, gruptaki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Getafe'yi ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar;

2'nci dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzaklaştırmayı başardı.

26'ncı dakikada Kamil Ahmet'in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Avdijaj'ın altıpasın gerisinden vuruşunda Kritsyuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL!

27'nci dakikada Olsson'un sağ kanattan pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Manuel Fernandes'in vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak Serkan'ın müdahalesiyle yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-0.

GOL!

35'inci dakikada Suleymanov'un sağ kanattan pasına iyi hareketlenen Manuel Fernandes'in penaltı noktası üzerinden sırtı kaleye dönük topukla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42'nci dakikada Avdijaj'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Kritsyuk son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

50'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Suleymanov'un ceza sahasına ortasında arka direkte topa hareketlenen Spajic'in kafa vuruşunda Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58'inci dakikada Ahmet'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Ahmet Canbaz'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Kritsyuk kontrol etti.

88'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Canbaz'ın kısa pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahası içerisine girer girmez sağ çaprazdan şutunu çekti ancak Kritsyuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL!

90+2'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Dmitri Stotsky ceza sahası içine ortasında arka direkte topa hareketlenen Ivan Ignatyev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

GOL!

90+3'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sağ çaprazından rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sona erdi.