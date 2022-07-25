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Kritik yarışta zafer Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 12. yarışı Fransa'da koşulurken, Leclerc'in tamamlayamadığı yarışta kazanan Max Verstappen oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kritik yarışta zafer Verstappenin
Max Verstappen, kariyerinin 27. zaferine ulaştı.

Formula 1'de sezonun ikinci devresinin ilk yarışı Fransa Paul Richard pistinde koşuldu. Yarışın başında kalkışta yerini koruyan Charles Leclerc, iyi bir tempoyla Verstappen'i arkasında tutmayı başarırken, 18.turda gaz pedalı sorunuyla karşılaşarak bariyerlere girdi ve yarış dışı kaldı.

Yarışı bu turdan itibaren sorunsuz şekilde lider götüren Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören isim olurken, podyumun ikinci basamağına Lewis Hamilton, son basamağına da George Russell çıktı. Verstappen bu sonuçla puanını 233 yaparak şampiyona ikincisi Leclerc ile puan farkını 63'e yükseltti ve ciddi bir avantaj yakaladı.

"Soğukkanlı kalmaya çalıştık"

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "İyi bir tempomuz vardı. Charles'a baskı uyguladım ama atak yapamadım. Soğukkanlı kalmaya çalıştık. Aracımız hızlıydı. Charles'ın kazası sonrasında kendi yarışıma odaklandım. Bugün puanlar açısından harika bir gündü" ifadelerini kullandı.

300. yarışında podyum yaptı

Bu yarışın önemli noktalarından biri de 7 kez şampiyon Lewis Hamilton'ın 300. yarışı olmasıydı. İngiliz pilot yarışın başından sonuna iyi bir performans sergileyerek yarışı ikinci tamamladı ve podyum yaptı. Bu sezon 5. kez podyuma çıkan Hamilton, aynı zamanda üst üste 4.kez podyum yapmış oldu.

"Kaybedersek bu benim hatam olacak"

Gaz pedalı sorunuyla kendisini bariyerlerde bulan ve yarış dışı kalan, Leclerc, "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız ancak eğer 20-30 puan farkla bunu kaybedersek tamamen benim hatam olacak ve bunları kaybettiği yerlerin Imola ve Fransa olduğunu biliyorum. Eğer böyle sürmeye devam edersem kazanmayı hak etmeyeceğim" yorumunda bulundu.

Fransa Grand Prix'i sonunda genel klasman ise şöyle oluştu;

Max Verstappen: 233

Charles Leclerc: 170

Sergio Perez: 163

Carlos Sainz: 144

George Russell: 143

Lewis Hamilton: 127

  • Sezonun 13. yarışı önümüzdeki hafta Macaristan, Hungaroring'te koşulacak.

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