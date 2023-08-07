Krunic tamam sıra Milan'da

Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Corriere dello Sport gazetesi, sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro bonservis önerdiğini, Milan'ın ise 15 milyon Euro beklentisi bulunduğunu yazdı.





Gazete, Fenerbahçe yönetiminin yeni bir teklifle Milan'ın kapısını çalacağını ifade etti. Sarı-lacivertlilerin ise son olarak 7 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında.





Milan istediği teklif gelmezse Krunic'i yeni sezon kadrosunda tutmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin, Boşnak yıldızla 3 milyon Euro yıllık ücret karşılığında prensipte anlaştığı belirtildi.





'MilanNews24' sitesi de Krunic'in, Fenerbahçe'de oynamak istediğini Milan yönetimine ilettiğini okuyucularına duyurdu.





Dominguez olumlu

Orta saha için Fenerbahçe'nin listesinde olan isimler arasında İtalyan ekibi Bologna'nın Arjantinli oyuncusu Dominguez ile yapılan görüşmelerde olumlu döndü.





12 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Bologna ile pazarlıklar sürüyor.











