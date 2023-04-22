Kulübe katkısı: 16 gol 15 asist

Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcular skor katkısıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda bu sezon ligde sonradan oyuna dahil olan futbolcular 16 gol ve 15 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçta da galibiyete taşıyan isimler yedek kulübesinden oyuna dahil olan oyuncular oldu. Fatih Karagümrük maçında ikinci yarıda oyuna giren Zajc gol atarken, Arda Güler ise Szalai'ye asist yaptı. Ankaragücü karşısında sonradan oyuna giren irfan Can önce penaltı kazandırdı, ardından başlattığı atağı, yine kulübeden gelen Crespo golle noktaladı. Başakşehir maçında da ikinci yarıda oyuna dahil olan Joao Pedro 2 gol atarken, bir golün asistini de Serdar Dursun verdi.