Spor Kulüpler Birliğinde kritik toplantı başladı
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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı başladı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı; yabancı sınırı, küme düşme statüsü, yayıncı kuruluşun ödeme problemleri ve harcama limitleri konusunda görüşme yapmak üzere toplandı .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüpler Birliğinde kritik toplantı başladı
Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri İstanbul'da bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantı saat 15.00 itibarıyla başladı.

Toplantıda TFF'nin yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleri konuları görüşülüyor.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi de saat 18.00’de toplantıya katılarak, ilgili kararların değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirecek.

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