Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri İstanbul'da bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantı saat 15.00 itibarıyla başladı.
Toplantıda TFF'nin yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleri konuları görüşülüyor.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi de saat 18.00’de toplantıya katılarak, ilgili kararların değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirecek.