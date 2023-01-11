Spor Kulüplerden Ahmet Çalık paylaşımı
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Kulüplerden Ahmet Çalık paylaşımı

Altyapısında yetiştiği, oynadığı birçok kulüp Ahmet Çalık'ı, vefatının birinci yıl dönümünde yayınladıkları içerikler, videolarla andı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüpler, vefatının 1. yıldönümünde Ahmet Çalıkı andı
Ahmet Çalık, kariyerinde 225 maçta çıkmış, 8 gol 3 asist yapmıştı.

Kulüpler, 1 yıl önce bugün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anıyor.

"Çok özledik"

Konyaspor'da görev yaparken vefat eden milli futbolcuyu, Konya, "Çok özledik" mesajıyla yayınladığı video ile andı.

Gençlerbirliği, vefatının birinci yıldönümünde Ahmet Çalık'ı andı. Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesaplarından "Seni unutmayacağız..." notuyla video paylaştı.

Başkentin diğer ekiplerinden MKE Ankaragücü "Unutmadık, unutmayacağız..." Keçiörengücü de "Şehrimizin evladı her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız..." paylaşımı yaptı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

"Acımız hala taze"

Galatasaray, eski futbolcusunu, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet..." mesajıyla yayınladığı video ile andı.

  • Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Ahmet Çalık, kırmızı-siyahlı ekiple 118 maçta görev yaptı.

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