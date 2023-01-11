Kulüplerden Ahmet Çalık paylaşımı

Kulüpler, 1 yıl önce bugün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anıyor.

"Çok özledik"

Konyaspor'da görev yaparken vefat eden milli futbolcuyu, Konya, "Çok özledik" mesajıyla yayınladığı video ile andı.

Çok özledik… #AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/eQ9AEcgH49 — arabam.com Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2023

Gençlerbirliği, vefatının birinci yıldönümünde Ahmet Çalık'ı andı. Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesaplarından "Seni unutmayacağız..." notuyla video paylaştı.

Başkentin diğer ekiplerinden MKE Ankaragücü "Unutmadık, unutmayacağız..." Keçiörengücü de "Şehrimizin evladı her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız..." paylaşımı yaptı.

Gençlerbirliği'nin Ahmet Çalık paylaşımı... https://t.co/RzlrlVLxHp REKLAM January 11, 2023

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

Konyaspor'un Ahmet Çalık paylaşımı: Çok özledik…pic.twitter.com/maY8difZpr — SPOR (@yenisafakspor) January 11, 2023

"Acımız hala taze"

Galatasaray, eski futbolcusunu, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet..." mesajıyla yayınladığı video ile andı.

Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... 🖤



Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! 🙏🏻 pic.twitter.com/sxAFTTHXKz REKLAM January 11, 2023

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Ahmet Çalık, kırmızı-siyahlı ekiple 118 maçta görev yaptı.

Ahmet Çalık’ı, vefatının 1. yılında sevgi ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/TlniantoqV — SPOR (@yenisafakspor) January 11, 2023

SPOR Allyson’a 2 maç men cezası