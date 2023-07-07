|
Spor

Kulüplerden Çakır'a veto

TFF başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da basta MHK olmak üzere kurulları belirleyecek. MHK başkanlığı için kulislerde adı gecen Cüneyt Çakır'ın kulüpler tarafından veto edildiği öğrenildi.Lale Orta'nın göreve devam etmesi bekleniyor.

09:31 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cüneyt Çakır istenmiyor.

Cüneyt Çakır istenmiyor.

Ankara'da 22 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'na tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.


Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Yönetimin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu /PFDK), Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sağlık ve Dış ilişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.


TFF yeni yönetimini en çok MHK seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor. Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği öğrenildi.


MHK Başkanlığı için kulislerde Cüneyt Çakır isminin geçmesi ise kulüpleri rahatsız etti. Kulüpler, Cüneyt Cakır'ın böyle bir göreve atanmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdikleri öğrenildi.




#TFF
#MHK
#Cüneyt Çakır
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KDV oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?