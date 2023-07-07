Kulüplerden Çakır'a veto

Ankara'da 22 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'na tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.





Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Yönetimin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu /PFDK), Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sağlık ve Dış ilişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.





TFF yeni yönetimini en çok MHK seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor. Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği öğrenildi.





MHK Başkanlığı için kulislerde Cüneyt Çakır isminin geçmesi ise kulüpleri rahatsız etti. Kulüpler, Cüneyt Cakır'ın böyle bir göreve atanmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdikleri öğrenildi.











