Ramazan Bayramının gelişiyle birlikte birçok kulüp bayram mesajları yayınladılar.





Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'nı hüzünlü ve buruk karşıladıklarını belirterek, "Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederim" ifadeleri kullanıldı.





Ertuğrul Doğan, "Geriye dönüp baktığımızda elde ettiğimiz başarıların odağında her zaman birliktelik ve dayanışma ön planda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı değerlerle yolumuzu aydınlatıp, sizlerden alacağımız güçle yeni hikayeler yazabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum" dedi.





Galatasaray Kulübünün mesajında "Tüm milletimizin ve camiamızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu günler dileriz" denildi.





Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımında ise "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz. Bu anlamlı günde, deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



