Kuntz: Tek hedef galibiyet

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takım'da teknik direktör Kuntz ve Cengiz Ünder, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Cengiz Ünder: Amacımız 3 puan





"Milli takımda olmak farklı bir duygu. Burada olduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Takımın durumu çok iyi. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak."





"Mkhitaryan'ın burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor"





"Henrikh Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek."





"Buraya işimizi yapmaya geldik"





"Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz."





"Almanya'da olmayı çok istiyoruz"





"Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz, tecrübeleniyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz."





Kuntz'un açıklamaları:





"Hedefimiz EURO 2024"





"FIFA sıralamasına baktığınız zaman Uluslar Ligi ile Avrupa Şampiyonası arasındaki farkı görebiliyorsunuz ama bizim hedefimiz Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmek."





"Oyuncuların durumuna göre hareket ediyoruz"





"Oyun içinde belirli prensipler vardır. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğu ile ilgili kararlar veriyoruz. O yüzden 3'lü ya da 4'lü oynamanın dışında oyuncularımızın anlık durumuna göre hareket ediyoruz."





"Tek hedefimiz kazanmak"





"Bu takım Avrupa’daki takımlara göre daha genç bir takım. Yeni bir sayfa açıyoruz. Tek hedef galibiyet. Ermenistan maçını kaybetmek üzerine oluşan senaryoyu kafamda oynamıyorum."





"Tüm futbolcularımız oynayabilecek durumda"





"Şu an elimizdeki mevcut tüm oyuncular oynayabilecek şekilde. Orada bir sıkıntı yok. Tayyip Talha Sanuç kas ağrısından dolayı kadrodan çıktı. Bir de Abdülkerim Bardakcı'nın baş ağrısından dolayı tedavi görmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi."





Kalede kime görev verecek?





"Eğer yine en genç takımlarla devam etmek istersek, o zaman muhtemelen Mert'le oynayamayacağız. Ama şaka bir yana, yarın sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildirelim. Ondan sonra haber alırsınız."





"En genç takımlardan biriyiz"





"25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz. Bazı oyuncularımız önemli yaş gruplarının içinde. Ya futbol yaşında en iyi dönemlerini geçiriyorlar, ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Bu zamanı doğru kullanırsak, böylelikle A Milli Takım'ın çok fayda göreceğini düşünüyoruz bu oyunculardan."





"6-7 tane çok iyi durumda oyuncumuz var"





"A Milli Takım Teknik Direktörü olarak en önemli şey, oyuncularımızın kendi takımlarında en iyi performansı gösterebiliyor olmaları. Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim, bulundukları yerlere gittim. Hakan Çalhanoğlu'nu örnek olarak verelim, onun yanında 6-7 tane benzer iyi durumda olan oyuncu var."





"8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz"





"Bireysel hataların da azalması gerekiyor. Aynı zamanda oyun içinde alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması bizim için önemli. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken, biz yarın 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz ve bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmaları gerekiyor."























