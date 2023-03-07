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Spor

Kuntz'dan Arda Güler yorumu: 2-3 yılı var

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Arda Güler için, "Onun yeteneğinin ancak yüzde 10’u bende vardı" dedi. Genç oyuncunun fiziksel olarak güçlenmesi gerektiğini belirten Alman çalıştırıcı, "Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek" yorumunu yaptı.

11:59 . 7/03/2023 Salı
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Arda Güler, Çekya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, Çekya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'le ilgili görüşlerini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, genç yıldızı hem övdü, hem de uyarılarda bulundu.


Hürriyet'e konuşan Kuntz'un Arda'yla ilgili değerlendirmeleri şöyle:


"Aynı ilgiyi gören futbolcular beklenen başarıyı gösteremedi"

"Arda Güler bizim için bir cevher. Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri. Arda Güler ile alakalı sorduğunuz için mutluyum. Sizler Türk basını olarak şunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Geçmişte de Arda’ya gösterilen ilgi başka futbolculara da verildi. Ve bu ilgi sonucunda bazı oyuncularımız erken transferler yaptılar, yanlış kararlar verdiler. Ya da bunun altında ezilip futbol hayatlarını zor sürdürdüler. Futbol içinde fazla rol almadılar. Beklenen başarıyı gösteremediler."


Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu

"Sabırlı olmamız gerekiyor"

"Almanya ile kıyaslarsak yine sabır konusuna geleceğiz. Kai Havertz, U21 oyuncusu olmadan U19’dan A takıma çıkan tek oyuncu. Ama A Milli Takım için oynamadan önce 60 tane Bundesliga maçına çıktı Havertz. Avrupa Ligleri de dahil olan bir atmosferde. Bizim şu anda bahsettiğimiz genç oyuncumuzun Fenerbahçe’de daha 90 dakika oynamadığı süreler hakkında konuşuyoruz. Arda bizim değerimiz. Türkiye’nin, Türk futbolunun değeri... Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli."


"Önünde 2-3 yılı var"

"Arda’nın Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra değil. Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek. Kulüplerin, yetkililerin daha dikkatli, uzun vadeli, sabırlı kararlar vermesi ve kamuoyunun da bunun bilincinde olması önemli. Biraz daha gönül isterdi ama fiziksel yapısı daha güçlü olsun. (Gülerek) Onun yeteneğinin ancak yüzde 10’u bende vardı."


Jorge Jesus, Arda Güler için eleştiriliyor. Bu konuyu konuştunuz mu?

"Tabii ki Sayın Jesus ile Arda üzerine de konuştuk. Arda ile birlikte diğer potansiyel A Milli Takım oyucularımız hakkında da bilgi aldık. Kulüpler içinde verilen kararlar, yapılanma, kulübün içindedir."


Jesus, Arda Güler'e uyarılarda bulunuyor.


#Fenerbahçe
#Arda Güler
#A Milli Takım
1 saat önce
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Kuntz'dan Arda Güler yorumu: 2-3 yılı var
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