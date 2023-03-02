Kuntz'dan Galatasaray'a ziyaret

Kuntz, Kerem Aktürkoğlu ie ayaküstü sohbet etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile fikir alışverişinde bulunarak sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını izledi.
Görüşmede A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.