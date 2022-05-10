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Kuntz'dan genç oyunculara ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ,17 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi. Kuntz, "Maça çıktığınızda yaptığınız işten keyif alın ve babanızın size ilk armağan ettiği topla oynamaya başladığınız andaki şevkle mücadele edin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Kuntzdan genç oyunculara ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 16 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Kuntz, genç millilere başarı diledi.

"Birlikte hareket etmelisiniz"

"Hepinizin ne kadar iyi olduğunu görebilmek, böylesi turnuvalarla mümkün olur çünkü en iyi rakiplere karşı mücadele edersiniz. Orası bir sahnedir ve edineceğiniz tecrübe eşsizdir. Finallerde en mühim konu takım halinde iyi mücadele etmektir. Rakibi şaşırtmak istiyorsanız takım olarak birlikte hareket etmelisiniz."

"Başladığınız andaki şevkle mücadele edin"

"Futbolda bireysel hedeflerden önce takımın hedeflerinin geldiğinin bilincinde olmanız gerekir. Takımca başarılı olmanız, zaten bireysel olarak da ön plana çıkmanızı sağlayacaktır. Maça çıktığınızda yaptığınız işten keyif alın ve babanızın size ilk armağan ettiği topla oynamaya başladığınız andaki şevkle mücadele edin. Hepinize İsrail'de başarılar diliyorum."

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