Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması: Benden özür diledi

Ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçlarında 25 Mart'ta Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile karşılaşacak. Hazırlıklara bugün başlayacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, idman öncesi basın toplantısı düzenledi.





Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Türkiye'yi Almanya'da temsil etmek istiyorum"





"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz."





"Bizden üstün takımları yenmemiz gerekiyor"





"Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."





"Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba sarf ettik"





"Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi Kadıoğlu'nun da Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba gösterdik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda, gurbetçi oyuncular konusu önemli bir konu. Hamit Altıntop da iyi biliyor bu konuyu. Bu konu hakkında istişare ediyoruz."





"Tayyip Talha'nın yerine oyuncu almayacağız"





"Sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine kadroya bir oyuncu daha almayı planlamıyoruz."





"Salih Uçan benden özür diledi"





"Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Ben ona 'Yaptığın çok doğru. İki kişi arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa yine iki kişi arasında çözülmedir' dedim. O da bu adımı attı ve beni aradı. Bu konu benim için kapandı. Salih Uçan'ın performansına göre milli makıma katılıp katılmayacağına karar vereceğiz."

Salih Uçan bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol atıp 5 de asist kaydetti.





"Benim için yeni şeyler"





"Ermenistan ile ülkeler arası konular, yaşanılan depremin oyuncularımızı nasıl etkilediği ve kampın ortasında Ramazan ayının olacak olması benim için yeni şeyler. Yarı Türk olarak bu konular hakkında bilgi topladım ve takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım."





"Çağlar'ı neden davet ettik?"





"Göreve geldiğimizden beri süre geçti. Bu sürede bazı oyuncuları neden davet ettiğiniz farklı değişiklikler gösterebiliyor. Camiaların oyuncularına sahip çıkması ve milli takımda da görmek istediklerini anlayabiliyorum. Zaman zaman artık oyuncuları kıyaslamak zor. Türkiye'de Çağlar kadar süre almayan bir oyuncuyu davet etmesem herhangi bir sorun olmazdı ancak Çağlar'ı neden davet ettik? Oyuncu hakkında bilgiye sahibim. Kulübüyle ve kontratı hakkında yaşadıklarını biliyorum. Buraya geldiklerinde hep en iyisini yaptılar. Aile içinde bir birey nasıl çok güçlü ise aileyi o taşıyordur. O güçlü kişinin zor zamanlar yaşadığında da sizinle yola devam etmek istemesi de çok değerli bir durum. İrfan Can Kahveci'nin de zor zamanları diyebiliriz. O da bizim için önemli."





"İleriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular"





"İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listemize katmıştık. Umut Nayir de mesela iyi bir performans gösteriyor ve skora etki ediyor. Onun için de kapımız açık. Barış Alper ve Cenk Özkacar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular."





"Hiçbir zaman geç değil"





"Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir."





Kalede kimi oynatacak?





"Normal şartlarda bir periyotta oynuyorsanız, 1 tane bariz kaleciyle oynamanız avantajlıdır. Sizden ricam bana birkaç gün verin. Mert Günok, bizim dönemimizde ilk defa geliyor. Onu tanımam gerekiyor. Tek kaleciyle mi, rotasyonla mı oynarız birkaç gün sonra netlik kazanır."





Mert Günok, forma giymesi halinde 18 Kasım 2020'den sonra ilk kez A Milli Takım'da oynayacak.



📌Son maçı

•UEFA Uluslar Ligi B Grubu



•Macaristan 2-0 Türkiye pic.twitter.com/xUtMFCQiCd — SPOR (@yenisafakspor) March 17, 2023





Arda Güler sorusu





"Bugün kadroya kimi kattıysak, önümüzdeki 2 maçta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz için kattık."









"EURO 2024'e katılırsak memnun olurum"





"Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve memnun kaldım. Avrupa Şampiyonası ile ilgili memnun olacağım tek şey ise oraya katılmamız olur."























































