Kuntz'la ayrılık kapıda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Eleme gruplarında mücadele eden A Milli Futbol Takımımızda alınan kötü sonuçların ardından, eleştirilerin odağına teknik direktör Stefan Kuntz oturdu.





Şu ana kadar D Grubu'nda 5 maçta 10 puan toplayan ve 4 maçta 10 puan elde eden lider Hırvatistan'ın ardından 2. sırada bulunan Türkiye, önce grup maçında Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalıp ardından hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olunca sabırlar taştı. Futbol kamuyu Kuntz ile yolların ayrılması gerektiğini düşünürken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Alman çalıştırıcının arkasında duruyor. Kuntz ile ilgili bir karar almayacaklarını ve Ekim ayındaki Hırvatistan deplasmanına Alman teknik adamla çıkacaklarını açıklayan Büyükekşi'nin kamuoyu baskısına ne kadar dayanabileceği de merak ediliyor.













Uluslar Ligi skandalı





Teknik Direktör Şenol Güneş'in önce EURO 2020 Finalleri'nde başarısız olması ve ardından Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kötü başlamasının ardından TFF'de Mili Takımlardan Sorumlu Yönetime Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un fikriyle 19 Eylül 2021'de göreve başlayan Stefan Kuntz, hazırlık maçları dahil çıktığı 20 mücadelede 12 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.





Aslında Alman teknik adamla ilgili tartışmalar UEFA Uluslar Ligi maçlarında iç sahada Lüksemburg ile berabere kalıp ardından Faroe Adaları'na deplasmanda mağlup olmasıyla başladı. Takımla iletişim konusunda sıkıntı yaşadığı ve milli oyuncuların Alman teknik adamdan memnun olmadıkları haberleri kamuoyuna yansısa da, TFF yönetiminin desteğini alan Kuntz görevine devam etti.













Kaptandan sert eleştiri





Haziran ayında 3-2 kazandığımız Letonya maçı sonrası "Mutlu değilim. Böyle maçları daha kolay kazanabilmeliyiz. Adamlar 10 kişiyken son dakikada kazanıyoruz. Daha akıllı oynamamız gerekiyor" diyen takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son Ermenistan beraberliğinin ardından da eleştirel bir açıklama yaptı. Hakan, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Moralim bozuluyor. Ermenistan'ı evde yenemiyorsan, bazı şeyleri düzeltmek gerek" diyerek Milli Takım teknik heyetinin kadro tercihini eleştirdi.













"Cevap sahada verilir"





Teknik direktör ve takım kaptanı arasındaki problemlerin diğer oyuncuları da kapsadığı öğrenilirken, Sefan Kuntz Japonya mağlubiyetinin ardından başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere milli oyunculara göndermeler yaptı. Alman çalıştırıcı, sinirli bir tavırla, "Benim sorumluluk alanım kesinlikle oyuncular. Ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Fakat oyuncularımın da A Milli forma için yüzde 100'lerını verecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde 100'ünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" dedi. Bu durum teknik direktör Kuntz ile takım arasındaki bağların tamamen koptuğunu gösterirken, Alman teknik adam için yolun sonu olarak nitelendiriliyor.























