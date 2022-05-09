Spor Kupada rövanş maçı hakemleri açıklandı
FUTBOL FUTBOL

Kupada rövanş maçı hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Bu turda Lig şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu olurken, Sivasspor ise Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kupada rövanş maçı hakemleri açıklandı
Halil Umut Meler
Kupada rövanş maçı hakemleri açıklandı
Atilla Karaoğlan

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek.

TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı. Süper Lig’de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor’a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

10 Mayıs Salı
20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba
20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Rıza Çalımbay: Finale kalacağız
SPOR
Rıza Çalımbay: Finale kalacağız
Turist akınına uğruyor

Turist akınına uğruyor

​Çoban tesadüfen buldu.
Okyanusun dibindetuğlalı yol

Okyanusun dibinde
tuğlalı yol

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...
Rusyanın zafer kutlamasına damga vuran anlar: Şoygunun ve askerlerin yüz ifadesi dikkat çekti

​İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.
Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

​Bakan Varank tarih vererek paylaştı.

Nikah töreninde ilginç anlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.