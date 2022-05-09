Kupada rövanş maçı hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek.

TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı. Süper Lig’de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor’a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

10 Mayıs Salı

20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba

20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan