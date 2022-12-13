Spor Kuracı maymun Kentin Hırvatistan-Arjantin maçı tahmini
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'Kuracı maymun Kent'in Hırvatistan-Arjantin maçı tahmini

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen Kent isimli maymun, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Arjantin ile karşılaşacak Hırvatistan'ın galip geleceğini seçti.

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Haber Merkezi AA
Kuracı maymun Kentin Hırvatistan-Arjantin maçı tahmini
Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeği aldı.

Ülkede çektiği kuraların gerçek çıkmasıyla ün kazanan, Zagreb'deki hayvanat bahçesinin en ünlü sakinlerinden Kent, bugün çektiği kurada Hırvatistan'ın "erken zaferini" ilan etti.

Önüne koyulan ve üzerinde Arjantin ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu iki ayrı kutudan, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeğini alan Kent, Hırvatistan'ı bu akşam oynanacak yarı final maçının galibi olarak seçti.

Maymun Kent'in kutudan yemeği aldığı an.
Maymun Kent'in kutudan yemeği aldığı an.

"Tahminleri doğru çıkıyor"

Zagreb Hayvanat Bahçesi Müdürü Damir Skok, Kent'in şimdiye kadar bir kutu seçiminde bu kadar kararlı olmadığını kaydetti.

Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve sonuçların doğru çıktığını ifade etti.

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