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Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana: 1-3

Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana: 1-3

15:3416/03/2025, Pazar
AA
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Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana: 1-3
Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana: 1-3

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yendi.

Salon:
Aksaray

Hakemler
: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

Kuzeyboru:
Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe Medicana:
Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

Setler:
22-25, 16-25, 25-17, 19-25

Süre
: 105 dakika
#Fenerbahçe Medicana
#kuzeyboru
#Vodafone Sultanlar Ligi

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