Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana: 1-3
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yendi.
Salon:
Aksaray
Hakemler
: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
Kuzeyboru:
Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
Fenerbahçe Medicana:
Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)
Setler:
22-25, 16-25, 25-17, 19-25
Süre
: 105 dakika
#Fenerbahçe Medicana
#kuzeyboru
#Vodafone Sultanlar Ligi