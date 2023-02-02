La Liga'da ayın oyuncusu Sörloth oldu

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Alexander Sörloth
İspanya’da Sociedad forması giyen Alexander Sörloth sezona damga vurdu. Takımı Real Sociedad'ın ligde üçüncü olmasında büyük pay sahibi oldu.
Sociedad formasıyla çıktığı 68 maçta 19 gol 3 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, LaLiga'da ayın oyuncusu seçildi. Sörloth son 6 maçta 5 gol attı. Yıldız golcü tüm kulvarlarda bu sezon 14 gole katkı sağladı.
Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan Sörloth, 49 maçta 33 gol 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
Bordo mavili taraftarlar Alexander Sörloth’un sosyal medya hesaplarına tebrik mesajları göndermeyi ihmal etmedi.