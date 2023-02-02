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Spor

La Liga'da ayın oyuncusu Sörloth oldu

İspanya’da Sociedad forması giyen Alexander Sörloth gösterdiği performans ile takdir topladı. Yıldız golcü LaLiga'da ayın oyuncusu seçildi.

21:33 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

İspanya’da Sociedad forması giyen Alexander Sörloth sezona damga vurdu. Takımı Real Sociedad'ın ligde üçüncü olmasında büyük pay sahibi oldu.

Sociedad formasıyla çıktığı 68 maçta 19 gol 3 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, LaLiga'da ayın oyuncusu seçildi. Sörloth son 6 maçta 5 gol attı. Yıldız golcü tüm kulvarlarda bu sezon 14 gole katkı sağladı.

Trabzonspor'da gol krallığı yaşamıştı

Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan Sörloth, 49 maçta 33 gol 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Bordo mavili taraftarlar Alexander Sörloth’un sosyal medya hesaplarına tebrik mesajları göndermeyi ihmal etmedi.



#Alexander Sörloth
#La Liga
#Real Sociedad
2 saat önce
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La Liga'da ayın oyuncusu Sörloth oldu
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