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La Liga’da El Clasico heyecanı

La Liga’nın 29. haftasında El Clasico Real Madrid, Barcelona’yı ağırlayacak. Ligde 66 puanla en yakın takipçisi Sevilla'nın 10 puan önünde lider durumda bulunan mor menekşeler bu önemli derbide Katalanları yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

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Haber Merkezi İHA
La Liga’da El Clasico heyecanı
Real Madrid-Barcelona

Lider Real Madrid, La Liga’nın 29. haftasında Barcelona’yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadeleyi 20 Mart Pazar günü (Yarın) saat 23.00’te başlayacak.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico’nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan ve UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise, uzun bir aradan sonra El Clasico’da kazanmak istiyor.

Ligde Lider durumda bulunan Real Madrid 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Bir maç eksiği bulunan konuk ekip Barcelona ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

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