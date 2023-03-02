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Spor

La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler

İspanya La Liga'da Cadiz, Elche'yle oynanan maçta rakibinin bulduğu golün öncesinde VAR'da ofsaytın atlandığı gerekçesiyle hata yapıldığını belirterek yapılan itirazla ilgili karar verilene kadar ligin durdurulmasını talep etti.

18:18 . 2/03/2023 Perşembe
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La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ve Elche'nin 17. haftada oynadığı maçtaki ikinci golün tartışmaları devam ediyor.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde, Cadiz'in Elche'nin bulduğu gole ilişkin Rekabet Komitesi'ne yaptığı ilk itirazın reddedildiği ve kararı Spor İdare Mahkemesi'ne (TAD) taşıdığı belirtildi.

Askıya alınmasını istediler

Haberde, Cadiz'in konuyla ilgili karar verilene kadar ligin askıya alınmasını istediği ifade edildi.

İki takım arasında ligin 17. haftasında 16 Ocak'ta oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Cadiz, Brian Ocampo ile 7. dakikada öne geçerken Elche, 81. dakikada Ezequiel Ponce'yle eşitliği sağlamışt.

Topladığı 25 puanla Cadiz, 16. sırada yer alıyor. Ligin son sırasındaki Elche'nin ise 9 puanı bulunuyor.



#İspanya La Liga
#VAR
#hakem
31 dakika önce
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La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler
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