La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler

Barcelona Kulübü, 2003-2008 yıllarında kadrosunda yer alan "Ronaldinho" lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı genç takımına transfer etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.