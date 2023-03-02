La Liga'da VAR tartışması: Ligin durdurulmasını istediler

Arşiv
La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ve Elche'nin 17. haftada oynadığı maçtaki ikinci golün tartışmaları devam ediyor.
İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde, Cadiz'in Elche'nin bulduğu gole ilişkin Rekabet Komitesi'ne yaptığı ilk itirazın reddedildiği ve kararı Spor İdare Mahkemesi'ne (TAD) taşıdığı belirtildi.
Askıya alınmasını istediler
Haberde, Cadiz'in konuyla ilgili karar verilene kadar ligin askıya alınmasını istediği ifade edildi.
İki takım arasında ligin 17. haftasında 16 Ocak'ta oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Cadiz, Brian Ocampo ile 7. dakikada öne geçerken Elche, 81. dakikada Ezequiel Ponce'yle eşitliği sağlamışt.
Topladığı 25 puanla Cadiz, 16. sırada yer alıyor. Ligin son sırasındaki Elche'nin ise 9 puanı bulunuyor.