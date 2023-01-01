İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga, FIFA'nın 2025 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nı 32 takımla oynatma girişimini engellemek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yeni formatın, kulüplerin zaten yoğun olan fikstürüne yeni maçlar ekleyeceğini savunan La Liga, "FIFA, bu formatın profesyonel futbolun tüm aktörleri üzerindeki gerçek etkisini unutup, sadece bir grubu düşünüyor gibi hareket ediyor. Uluslararası müsabakalara katılmayan çok sayıda profesyonel ligi, binlerce kulübü ve futbolcuyu düşünmüyor" ifadelerini kullandı.