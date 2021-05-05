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Spor LaLiga, Messiye soruşturma başlattı
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LaLiga, Messi'ye soruşturma başlattı

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
LaLiga, Messiye soruşturma başlattı
Messi bu sezon 44 maçta, 36 gol ve 14 asistle oynadı.

İspanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında ev misafirlikleri ve 6 kişiden fazla toplanma yasağı olmasına rağmen Messi'nin 3 Mayıs pazartesi günü evinde tüm takıma yemek vermesi tartışmalara neden oldu. Barcelonalı futbolcuların eşleriyle birlikte katıldığı öğle yemeği haberinin basında yer almasının ardından LaLiga kurumu konuya ilişkin soruşturma başlatma kararı aldı.

Para cezası riski var

Ayrıca Katalonya özerk hükümetinin sözcüsü Meritxell Budo da Kamu Sağlık Ajansının olayı araştıracağını duyurdu. Ülke basınında yer alan haberlerde, Barcelona Kulübünün üst düzey yetkililerinin "bu özel bir organizasyon" diyerek, Messi'nin evinde verilen yemekle ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığını vurguladıkları belirtildi.

Normal bir dönemde "bir jest" olarak algılanan ancak Kovid-19'dan dolayı para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Messi ve davete giden futbolcuların, evin bahçesinde verilen öğle yemeği boyunca müzik dinleyip, eğlenip, "şampiyon, şampiyon" diye bağırdıkları bilgisi de basında yer aldı.

  • 15 gün uzaklaştırılmışlardı
  • İspanyol futbolunda Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği bu olay ilk olmazken, salgından dolayı genel kapanmanın uygulandığı mayıs 2020'de Sevilla'dan dört futbolcu eşleriyle birlikte organize ettiği yemeğin ardından, özür dilemek zorunda kalmış ve tedbir amaçlı 15 gün antrenmanlardan uzaklaştırılmıştı.


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