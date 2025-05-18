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LaLiga şampiyonu Barcelona evinde Villarreal'e 3-2 kaybetti

LaLiga şampiyonu Barcelona evinde Villarreal'e 3-2 kaybetti

23:2818/05/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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LaLiga şampiyonu Barcelona evinde Villarreal'e 3-2 kaybetti
LaLiga şampiyonu Barcelona evinde Villarreal'e 3-2 kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 37. hafta maçında konuk ettiği Villarreal'e 3-2 yenildi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal'in gollerini 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santiago Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan attı.


Barcelona'nın gollerini ise 38. dakikada Lamine Yamal ve 45+5. dakikada Fermin Lopez kaydetti.


Bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Barcelona 85 puanda kalırken, 5. sıradaki Villarreal ise puanını 67'ye çıkardı.

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