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Spor

Lampard yuvaya geri döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.

16:16 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Chelsea'de hem teknik direktör, hem de hoca olarak görev yapmıştı.

Chelsea'de hem teknik direktör, hem de hoca olarak görev yapmıştı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Graham Potter'ın ayrılmasının ardından kulübün eski futbolcusu ve teknik direktörü Lampard'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı kaydedildi.


Futbolculuk kariyerinde Chelsea ile dört Federasyon Kupası, üç Premier Lig, iki Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 44 yaşındaki Lampard, takımına 1,5 sezon çalıştırdığı dönemde de Federasyon Kupası finali oynattı.


Lampard, Chelsea'nin başında çıktığı 84 maçta 44 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti.


Kulübün sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali'nin ortak açıklamasında, "Frank'ı yeniden Stamford Bridge'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Frank, kulübün bir efsanesi. Kalıcı bir teknik direktör için kapsamlı ve yorucu süreç devam ederken, kulübe ve taraftarlarımıza sezonun geri kalanı için net ve istikrarlı bir plan sunmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.





#Premier Lig
#Chesea
#Frank Lampard
26 dakika önce
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