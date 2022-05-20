Lazio Yunus için gelecek

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 38 maçta 9 gol atıp, 14 de asist kaydetti.

Galatasaray’da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Avrupa ekiplerinin radarına girse de sürpriz bir ismin daha Avrupa kulüpleri tarafından listeye alındığı ortaya çıktı.

Geride kalan sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren ve ortaya koyduğu futbolla Adana temsilcisinin yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Yunus Akgün’ün İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio’nun radarında olduğu kaydedildi. Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve buradaki açığını Yunus ile kapatmak istediği bildirildi.

Lazio’nun şu anda Galatasaray’da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

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Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin Yunus Akgün konusunda çok ısrarlı olduğu ve İtalyan yetkililerin İstanbul’a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.

2019'dan beri takipteler

Lazio, Yunus Akgün’ü 2019’dan beri ilgi alanında tutuyor. O dönem İtalyan kulübünün yöneticileri İstanbul’a gelerek Galatasaray’la pazarlıklar yapmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Yunus, U17 Avrupa Şampiyonası’nda dikkatleri çekmişti.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.