LeBron James rekora doymuyor! 50 bin sayı barajını da aştı

Rekorlarla dolu muazzam bir kariyer inşa ederek sporda uzun ömürlülük standartlarını yeniden belirleyen 40 yaşındaki James, NBA'de (normal sezon+play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu. Tecrübeli basketbolcu, 22. sezonunu geçirdiği NBA'deki rekorlarına yenilerini eklemeye ve kilometre taşlarını birer birer devirmeye devam ediyor.





En yakın oyuncudan yaklaşık 6 bin sayı fazla attı





LeBron James, normal sezonlarda 41 bin 871 ve play-off'larda 8 bin 162 olmak üzere toplamda 50 bin 33 sayıya ulaştı. James, NBA'de normal sezon ve play-off toplamı hesaba katıldığında en yakın oyuncudan yaklaşık 6 bin sayı fazla atmayı başardı. Söz konusu listede Kareem Abdul-Jabbar 44 bin 149, Karl Malone 41 bin 689, Kobe Bryant 39 bin 283 ve Michael Jordan 38 bin 279 sayıyla James'in ardından sıralandı.





İlk sayısı Kings'e karşı





James, NBA kariyerindeki ilk sayıyı Sacramento Kings'e karşı attı. NBA'de 2003 draftının 1 numarası James, Cavaliers formasıyla 29 Ekim 2003'te ilk maçına çıktı. LeBron James, 18 yaşında bir çaylak oyuncu olarak çıktığı ilk karşılaşmasında 25 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve 4 top çalmayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.





50 bininci sayı Pelicans'a karşı





NBA'de birçok rekorun sahibi James, kariyerindeki 50 bin sayı barajını New Orleans Pelicans maçında aştı. James, normal sezon ve play-off toplamında 10 bin sayıya Golden State Warriors, 20 bin sayıya Boston Celtics, 30 bin sayıya Philadelphia 76ers ve 40 bin sayıya Utah Jazz karşısında ulaştı.





LeBron James'in kariyerindeki (normal sezon+play-off) kilometre taşları şöyle:





İlk sayı - 29 Ekim 2003 Cavaliers formasıyla Kings'e karşı

10 bininci sayı - 23 Aralık 2007 Cavaliers formasıyla Warriors'a karşı

20 bininci sayı - 27 Aralık 2011 Heat formasıyla Celtics'e karşı

30 bininci sayı - 2 Kasım 2015 Cavaliers formasıyla 76ers'a karşı

40 bininci sayı - 4 Aralık 2019 Lakers formasıyla Jazz'a karşı

50 bininci sayı - 4 Mart 2025 Lakers formasıyla Pelicans'a karşı





LeBron James'in normal sezon kariyerindeki kilometre taşları ise şu şekilde:





21 Ocak 2006 - 5 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

27 Şubat 2008 - 10 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

21 Mart 2008 - Cleveland Cavaliers'ın en skorer oyuncusu

19 Mart 2010 - 15 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

16 Ocak 2013 - 20 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

3 Mart 2014 - Bir maçta 61 sayıyla kariyer rekoru

2 Kasım 2015 - 25 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

23 Ocak 2018 - 30 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu

14 Kasım 2018 - En skorerler listesinde Wilt Chamberlain'i geçti

6 Mart 2019 - En skorerler listesinde Michael Jordan'ı geçti

25 Ocak 2020 - En skorerler listesinde Kobe Bryant'ı geçti

19 Mart 2022 - En skorerler listesinde Karl Malone'u geçti

7 Şubat 2023 - Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek en skorer oyuncu oldu