Spor Leeds Unitedda Jesse Marsch dönemi başladı
FUTBOL FUTBOL

Leeds United'da Jesse Marsch dönemi başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük görevine ABD'li Jesse Marsch'ı getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Leeds Unitedda Jesse Marsch dönemi başladı
Jesse Marsch

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik direktörle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Leicester City ile 5 Mart Cumartesi günü oynanacak lig maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Daha önce Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal Impact takımlarını çalıştıran Jesse Marsch'ın yeni takımı Leeds United, ligde küme düşme hattının iki puan önünde 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle üç buçuk sezondur takımı yöneten Arjantinli teknik adam Bielsa'nın görevine son vermişti.
Seni öldüreceğim son duanı et

'Seni öldüreceğim son duanı et'

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.
Bir kış masalı

Bir kış masalı

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

​Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller.

Rus ordusu için korkutan iddia.

​Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.

​Rus işgali sonrası Ukrayna'dan kaçış sürüyor.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı.

​BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan Ukrayna ile ilgili açıklama.

​Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.