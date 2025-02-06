Lemina ikinci kez Aslan oldu

Ara transfer döneminde Galatasaray, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaştı. İngiliz ekibi Wolverhampton’da top koşturan Lemina ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandı.