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Lemina ikinci kez Aslan oldu

Lemina ikinci kez Aslan oldu

10:466/02/2025, Perşembe
IHA
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Mario Lemina formayı giydi ve 'Metin Oktay' selamı verdi.
Mario Lemina formayı giydi ve 'Metin Oktay' selamı verdi.

Galatasaray, 2019-2020 yılında kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina’yı tekrar kadrosuna kattı. Lemina, sarı-kırmızılılarla ilk döneminde 28 resmi maçta oynadı ve bir gol attı.

Ara transfer döneminde Galatasaray, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaştı. İngiliz ekibi Wolverhampton’da top koşturan Lemina ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandı.


31 yaşındaki futbolcu, ilk Galatasaray döneminde 28 resmi müsabakaya çıkarken, 1 gol kaydetti.


Lemina'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Gabonlu futbolcu kariyerinde; Galatasaray, Lorient, Marsilya, Juventus, Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton’da forma giydi.


Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton ile 19 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray
#Mario Lemina
#Wolverhampton

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